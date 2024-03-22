Андрей Шевченко оценил триумф сборной Украины над боснийцами в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко прокомментировал победу сборной Украины над командой Боснии и Герцеговины в полуфинальном матче плей-офф отбора к Евро-2024.

Поединок на стадионе "Билино Поле" в боснийском городе Зеница завершился со счетом 1:2 в пользу украинцев. Команда Сергея Реброва пропустила первой, но затем благодаря голам Романа Яремчука и Артема Довбика совершила камбэк и завоевала путевку в финал плей-офф за выход на континентальное первенство.

"Поздравляю сборную Украину с очень важной победой. Команда показала характер и боролась до последней минуты – молодцы. Впереди решающий поединок во Вроцлаве со сборной Исландии. Идем к цели", – написал Шевченко на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что благодаря успеху в игре с боснийцами Ребров стал рекордсменом по количеству волевых побед во главе сборной Украины.

В финале плей-офф отбора к Евро-2024 "сине-желтые" разыграют путевку на чемпионат Европы с Исландией, которая в другом полуфинале разгромила Израиль (4:1).

Матч Украина – Исландия состоится во вторник, 26 марта, на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, в случае выхода в финальный турнир Евро-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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