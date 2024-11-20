Андрей Шевченко отреагировал на победу сборной Украины над Албанией в решающей игре Лиги наций

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко прокомментировал победу сборной Украины над Албанией (2:1) в решающем матче последнего тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25.

Легендарный футболист и бывший главный тренер "сине-желтых" поблагодарил национальную команду, которая сумела одержать победу в 1000-й день полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.

"Команда показала характер и результат на поле. Ребята одержали победу в последней игре года и улучшили нашу позицию в турнире. Спасибо команде и тренерскому штабу за этот результат.

Символическая победа в день, когда Украина пересекла еще одну границу войны и продолжает борьбу благодаря защитникам и защитницам", – написал Шевченко на своей странице в Instagram.

Отметим, что первый забитый мяч в игре против албанцев украинские футболисты отпраздновали символически. Они развернули футболку национальной сборной с числом "1000", напомнив миру, что в Украине до сих пор идет война.

Сборная Украины с 8 очками финишировала на второй строчке группы B1 и сыграет в плей-офф за путевку в Дивизион А. Выиграла наш квартет Чехия (11 баллов), которая сразу поднялась в элиту Лиги наций. Грузия (7 пунктов) стала третьей и посоревнуется в плей-офф за сохранение прописки в Дивизионе B. Албания (7 очков) заняла последнее место и вылетела в Дивизион C.

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Своего соперника по борьбе за путевку в Лигу А команда Реброва узнает в пятницу, 22 ноября, во время жеребьевки. Это будет одна из сборных, которая финишировала третьей в группах Дивизиона А: Шотландия, Бельгия, Венгрия или Сербия.

Матчи плей-офф состоятся 20 и 23 марта 2025 года. Сборная Украины будет номинальным хозяином первого поединка.

Ранее сообщалось, что автор решающего гола в ворота албанцев Роман Яремчук высказался о победе и выходе в плей-офф за право повыситься в элиту Лиги наций.

Напомним, определились все участники 1/4 финала Лиги наций-2024/25, которые продолжат борьбу за трофей.

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