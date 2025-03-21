Андрей Шевченко отреагировал на победу сборной Украины над Бельгией в плей-офф Лиги наций

Легендарный футболист поделился эмоциями от успешного для "сине-желтых" поединка.

Бывший главный тренер сборной Украины, а ныне президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко прокомментировал победу "сине-желтых" над Бельгией в первом матче плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

Команда Сергея Реброва пропустила первой, но во втором тайме трижды поразила ворота бельгийцев и в итоге одержала волевую победу со счетом 3:1.

"Молодцы, ребята. Так держать. Отличная работа, команда", – написал Шевченко на своей странице в Instagram.

Андрей Шевченко отреагировал на победу сборной Украины над Бельгией / Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Ранее сообщалось, что главный тренер украинской сборной Сергей Ребров прокомментировал победу над Бельгией в первом матче плей-офф Лиги наций.

Также наставник "сине-желтых" назвал переломный момент матча Украина — Бельгия.

Ответный поединок между командами в воскресенье, 23 марта, будет принимать бельгийский город Генк. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Бельгией получит место в самом престижном дивизионе А Лиги наций. Проигравшая сборная проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.

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