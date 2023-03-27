Андрей Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Англии на старте отбора к Евро-2024

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение "сине-желтых" от Англии в рамках 2-го тура отбора на Евро-2024.

Поединок на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершился поражением команды Руслана Ротаня со счетом 2:0 .

Несмотря на проигрыш, Шевченко похвалил украинскую сборную за навязанную борьбу в игре против именитого соперника.

"Мне очень приятно, что болельщики ценят усилия игроков. Англия была гораздо лучше и качественнее, но мне понравился подход нашей команды. Мы идем с высоко поднятой головой. Украина показала хорошую борьбу", – приводит слова Шевченко Sky Sports.

Ранее поражение от Англии прокомментировал Руслан Ротань, для которого это был дебютный официальный матч на посту исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины.

В своем следующем поединке отбора на континентальное первенство "сине-желтые" 16 июня в гостях сыграют с Северной Македонией.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

Читайте также:

"Риши нам нужны F-16": фанаты сборной Украины устроили яркую акцию во время матча с Англией

Главы МИД Украины и Британии заключили пари перед матчем футбольных сборных

Отбор на Евро-2024: группы и турнирные таблицы