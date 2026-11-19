Андрей Шевченко / © Associated Press

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Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко отреагировал на скандальное интервью Михаила Мудрика, в котором тот заявил, что допинг попал в его организм в сборной Украины.

Глава УАФ назвал обвинения 25-летнего футболиста в адрес УАФ безосновательной клеветой.

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Более того, по словам Шевченко, сторона Мудрика неоднократно обращалась в УАФ с предложением искусственно найти работника, который взял бы на себя ответственность за его положительный допинг-тест.

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"Хочу высказать свою позицию по поводу обвинений Михаила Мудрика. Прозвучали громкие заявления об УАФ, сборной Украины. Это безосновательная клевета на наших людей, которые честно и профессионально делают свою работу.

Зато после отстранения Михаила Мудрика его представители неоднократно обращались в УАФ с предложением искусственно найти работника, который бы взял на себя ответственность за появление мельдония в его допинг-пробе. УАФ отказалась — такое предложение противоречит принципам нашей работы. Обвинения от представителей Михаила не нашли подтверждения или доказательств после многочисленных исследований и проверок. Расследование и итоговое мировое соглашение с WADA и английской ассоциацией подтверждают это.

После того, как Михаил стал игроком "Челси", клуб направил УАФ письмо, где была просьба не давать ему никаких медикаментов во время сборов национальной команды. Персонал сборной придерживался этой просьбы. Главный тренер Сергей Ребров также дал согласие Михаилу, чтобы на сборах с ним работали двое его личных специалистов. Эти люди следили за его режимом и восстановлением и помогали ему с бытом.

Все необходимые проверки по этому делу УАФ выполнила. Мы предоставили представителям Мудрика информацию, которую они спрашивали, и были на связи с теми, кто работал над делом.

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Я знаю людей, которые работают в сборной много лет. Я доверяю им, ведь за все это время в команде не было инцидентов, которые могли бы заставить усомниться в их профессионализме. Если Михаил имеет доказательства для подтверждения своих слов, пусть их предоставит. Если таких доказательств нет, я ожидаю, что он публично отзовет свои обвинения и извинится перед людьми, чью честность и профессионализм поставил под сомнение", — сказал Шевченко в ответ на запрос Tribuna.com.

Напомним, в декабре 2024 года стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе игрока обнаружили запрещенное вещество — мельдоний. Михаила временно отстранили от футбола — ему запретили участвовать в матчах и тренировках.

Позже Футбольная ассоциация Англия (FA) на четыре года дисквалифицировала Мудрика за употребление допинга.

С апелляцией на это решение украинский футболист обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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31 июля 2026 года стало известно, что с Мудрика сняли дисквалификацию за употребление допинга и разрешили ему вернуться на поле. Украинец признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был определен как уже отбытый.

За время отстранения в Технический документ WADA были внесены изменения, согласно которым, если бы проба Мудрика была взята сегодня, такая низкая концентрация мельдония в его организме не нарушала бы антидопинговые правила и не привела бы к дисквалификации.

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