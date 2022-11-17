Андрей Шевченко получил престижную премию в Италии: за что наградили легенду

Бывший главный тренер сборной Украины в который раз был отмечен в мировом футболе.

Легенда украинского и мирового футбола Андрей Шевченко стал обладателем премии имени Нильса Лидхольма.

Эта награда, которая вручается с 2011 года, была основана в честь знаменитого футболиста "Милана" и сборной Швеции. Ее лауреатами становятся люди из мира футбола, отличившиеся не только в спорте, но и в повседневной жизни.

Шевченко наградили за "вклад в развитие футбола и большие результаты на международном уровне".

Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Во время церемонии награждения украинец поблагодарил Италию за поддержку в войне с российскими оккупантами.

"Я рад этой награде. Особенно потому, что вижу, как Италия приняла украинских граждан. Нас атакуют россияне, продолжают бомбить наши города. Я надеюсь, что итальянцы и дальше будут иметь большое сердце к моему народу", – сказал Шевченко на вручении награды.

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