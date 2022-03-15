Андрей Шевченко поселил в своем доме в Лондоне беженцев из Украины

Андрей Шевченко поселил в своем доме в Лондоне беженцев из Украины

Легендарный футболист и тренер помогает пострадавшим от российской агрессии.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продолжает активно помогать соотечественникам во время войны с российскими оккупантами.

Как сообщило издание Daily Mail, Шевченко в собственном доме в Лондоне приютил нескольких детей-беженцев. Кроме того, он пообещал помочь найти новые дома еще для 150 украинских переселенцев.

Источник отмечает, что всего около 89 тысяч англичан выразили готовность поселить у себя украинских беженцев.

Ранее сообщалось, что Шевченко заплакал в эфире итальянского телевидения, рассказывая о полномасштабном вторжении российских войск на территорию Украины.

Также Андрей перед матчем Кубка Италии "Милан" - "Интер" Шевченко обратился к итальянцам с просьбой помочь остановить войну в Украине.

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