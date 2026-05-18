Андрей Шевченко прокомментировал назначение Мальдеры главным тренером сборной Украины

Андрей Шевченко и Андреа Мальдера / © УАФ

Реклама

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко прокомментировал назначение итальянского специалиста Андреа Мальдеры на пост главного тренера сборной Украины.

"Задача самая амбициозная — мы хотим попасть на чемпионат Европы. Контракт с Мальдерой подписан на два года с опцией обязательного продления. Это уже федерация будет решать. Задача — через Лигу наций попасть на чемпионат Европы. Это не только касается главного тренера — такая же задача ставится перед игроками. Игроки должны иметь больше ответственности, и мы будем с ними об этом говорить.

Очень важно сделать так, чтобы болельщики Украины были со сборной. Поэтому первый сбор, который будет проходить с новым тренером, будет в Украине. По возможности мы будем смотреть, чтобы проводить такое сборы чаще. Там будут акции для наших болельщиков, чтобы сблизить сборную с болельщиками", — сказал Шевченко на пресс-конференции.

Реклама

Также УАФ поздравила Мальдеру с Днем рождения. Новому главному тренеру сборной Украины сегодня, 18 мая, исполнилось 55 лет.

Мальдера стал первым иностранным главным тренером в истории сборной Украины. У руля "сине-желтых" он заменил Сергея Реброва.

Работа со сборной Украины станет для Мальдеры первой в карьере в качестве главного тренера. С 2016 по 2021 год он был помощником Андрея Шевченко в национальной команде.

После ухода Шевченко из сборной Украины итальянец тоже покинул свой пост. Далее он работал ассистентом экс-тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби в английском "Брайтоне" и французском "Марселе".

Реклама

Ранее стали известны соперники сборной Украины в первых матчах под руководством Мальдеры. 31 мая "сине-желтые" во Вроцлаве сыграют товарищеский поединок против Польши, а затем 7 июня в Оденсе проведут спарринг с Данией.

Напомним, 22 апреля Ребров покинул сборную Украины, которую возглавлял с 2023 года. Под его руководством "сине-желтые" квалифицировались на Евро-2024, но там не сумели выйти из группы. Также команда не пробилась на чемпионат мира-2026, проиграв Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф отбора.

Новости партнеров