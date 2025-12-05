Андрей Шевченко прокомментировал результаты жеребьевки ЧМ-2026 для сборной Украины

Андрей Шевченко / © Associated Press

Реклама

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко прокомментировал результаты жеребьевки финального турнира чемпионата мира-2026.

Сборная Украины как участник плей-офф отбора на ЧМ-2026 была посеяна из последней, четвертой корзины и попала в группу F.

В случае выхода на Мундиаль команда Сергея Реброва сыграет в квартете с Нидерландами, Японией и Тунисом.

Реклама

"Главное ожидание – нам попасть из плей-офф отбора на чемпионат мира. Надо готовиться к этим играм. Группа – понятно, что команды все сильные. Но главная задача – выйти на чемпионат мира.

Нам не важно сейчас эти соперники. Первая задача – попасть сюда. Потом будем готовиться, понимаем, какие команды – они неплохие, очень хорошие, все умеют сейчас играть в футбол. Но главная задача – попасть на чемпионат мира.

У нас очень непростой плей-офф, нужно готовиться. Сборная Швеции – очень хорошая команда, хорошие игроки. Группа атаки очень сильная, но я думаю, если мы настроимся хорошо, то у нас есть неплохие шансы попасть на чемпионат мира", – сказал Шевченко в эксклюзивном комментарии для Суспільне Спорт.

Чтобы пробиться в финальный турнир ЧМ-2026, сборной Украины нужно выиграть еще два матча. В полуфинале плей-офф европейского отбора наша команда 26 марта 2026 года сыграет против Швеции.

Реклама

Победитель этого поединка в финале плей-офф 31 марта 2026 года разыграет путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша – Албания.

Сборная Украины будет номинальным хозяином полуфинала плей-офф со Швецией, а в случае успеха и финала против победителя пары Польша – Албания.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

В ходе жеребьевки финального турнира ЧМ-2026 было сформировано 12 групп по четыре команды в каждой. По 2 лучшие сборные из каждого квартета и 8 обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Реклама

Матч-открытие чемпионата мира состоится 11 июня 2026 года в Мехико, а финальный поединок 19 июля примет Нью-Йорк.

Напомним, действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.