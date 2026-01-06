- Дата публикации
Андрей Шевченко растрогал постом по случаю 87-летия со дня рождения Лобановского
Обладатель "Золотого мяча" трогательно почтил память своего учителя.
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко опубликовал трогательный пост по случаю 87-летия со дня рождения легендарного тренера Валерия Лобановского.
"Вы дали мне понять, что в футболе нет мелочей. Ни одна деталь работы не может быть проигнорирована. С днем рождения, Валерий Васильевич", – написал Шевченко в Instagram-сторис.
Шевченко играл под руководством Лобановского в киевском "Динамо" и сборной Украины. Он неоднократно благодарил Валерия Васильевича, который помог его становлению как футболиста.
После получения в 2004 году награды лучшему футболисту мира Шевченко приехал в Киев и привез "Золотой мяч" к памятнику своему тренеру и учителю – Лобановскому.
"Лобановский дал мне понимание того, что в футболе нет мелочей. Ни одна деталь работы не может быть проигнорирована. Я слушал его с открытым ртом, ловя каждое слово", – рассказывал Шевченко.
Сегодня, 6 января, легендарному украинскому тренеру Валерию Лобановскому исполнилось бы 87 лет. Он умер 13 мая 2002-го в возрасте 63 лет.
