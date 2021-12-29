Андрей Шевченко сообщил, как чувствует себя после положительного теста на коронавирус

Андрей Шевченко сообщил, как чувствует себя после положительного теста на коронавирус

Заболевание коуча "грифонов" протекает бессимптомно.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко обратился к своим подписчикам в Instagram после того, как у него обнаружили коронавирус.

45-летний украинский наставник успокоил поклонников, отметив, что его болезнь протекает бессимптомно.

"К сожалению, должен сообщить, что мой тест на коронавирус от 27 декабря оказался положительным. Заболевание проходит бессимптомно. Клуб немедленно сообщил о результате теста соответствующим органам здравоохранения. Тренировочный процесс команды возобновится 29 декабря с участием моего штаба", - написал Шевченко в сторис Instagram.

Ранее сообщалось, что коронавирусом также заразился капитан "Дженоа" Доменико Кришито. Тесты остальной команды на COVID-19 оказались отрицательными.

После 19 туров "Дженоа" занимает 18-е место в турнирной таблице Чемпионата Италии, находясь в зоне вылета.

В следующем матче Серии А коллектив Шевченко 6 января отправится в гости к "Сассуоло".

В общей сложности под руководством Шевченко "Дженоа" провела в итальянском чемпионате семь матчей, в которых добыла два балла.

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