Андрей Шевченко сорвал овации речью о войне в Украине на церемонии вручения "Золотого мяча" (видео)

Знаменитый украинский футболист обратился с важным месседжем к мировому сообществу.
Легенда украинского и мирового футбола Андрей Шевченко выступил с эмоциональной речью на церемонии вручения "Золотого мяча" 2022 года.
Обладатель "Золотого мяча-2004" в очередной раз напомнил миру, что полномасштабная война украинского народа с российскими оккупантами продолжается. Шевченко заявил, что гордится соотечественниками, которые сражаются против агрессора за свою свободу, а также призвал всех не прекращать помогать Украине противостоять врагу.
"Это очень сложный момент для всех украинцев, с тех пор как война началась. Я очень горжусь тем, как моя страна защищается и воюет за свободу против врага. Я вовлечен во многие гуманитарные и медицинские проекты вместе с платформой UNITED24, которую основал президент Украины Владимир Зеленский. Очень важно помнить, что война до сих пор продолжается. Но самое важное - оставаться с Украиной и помогать", - сказал Шевченко со сцены.
На речь украинца наполненный звездами футбола парижский театр "Шатле" отреагировал длительными аплодисментами.
Шевченко готовится к общему номеру... #ballondor pic.twitter.com/kfKFZ6VRjQ— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022
После своего обращения Шевченко объявил имя лучшей футболистки 2022 года, вручив "Золотой мяч" Алексии Путельяс из "Барселоны".
Добавим, что обладателем "Золотого мяча-2022" у мужчин стал форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема. Для 34-летнего француза это первое подобное признание в карьере.
Напомним, рекордсменом по количеству "Золотых мячей" является Месси, получавший этот приз семь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021). Ближайший преследователь аргентинца - португалец Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). За период с 2008 по 2021 год гегемонию Месси и Роналду сумел прервать лишь хорват Лука Модрич, который стал обладателем награды 2018 года.
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