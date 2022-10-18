Андрей Шевченко сорвал овации речью о войне в Украине на церемонии вручения "Золотого мяча" (видео)

Легенда украинского и мирового футбола Андрей Шевченко выступил с эмоциональной речью на церемонии вручения "Золотого мяча" 2022 года.

Обладатель "Золотого мяча-2004" в очередной раз напомнил миру, что полномасштабная война украинского народа с российскими оккупантами продолжается. Шевченко заявил, что гордится соотечественниками, которые сражаются против агрессора за свою свободу, а также призвал всех не прекращать помогать Украине противостоять врагу.

"Это очень сложный момент для всех украинцев, с тех пор как война началась. Я очень горжусь тем, как моя страна защищается и воюет за свободу против врага. Я вовлечен во многие гуманитарные и медицинские проекты вместе с платформой UNITED24, которую основал президент Украины Владимир Зеленский. Очень важно помнить, что война до сих пор продолжается. Но самое важное - оставаться с Украиной и помогать", - сказал Шевченко со сцены.

На речь украинца наполненный звездами футбола парижский театр "Шатле" отреагировал длительными аплодисментами.

После своего обращения Шевченко объявил имя лучшей футболистки 2022 года, вручив "Золотой мяч" Алексии Путельяс из "Барселоны".

Добавим, что обладателем "Золотого мяча-2022" у мужчин стал форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема. Для 34-летнего француза это первое подобное признание в карьере.

Напомним, рекордсменом по количеству "Золотых мячей" является Месси, получавший этот приз семь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021). Ближайший преследователь аргентинца - португалец Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). За период с 2008 по 2021 год гегемонию Месси и Роналду сумел прервать лишь хорват Лука Модрич, который стал обладателем награды 2018 года.

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