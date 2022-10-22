Андрей Шевченко стал лауреатом одной из премий от Golden Boy: за что наградили легенду

Легенда украинского и мирового футбола Андрей Шевченко получил награду Golden Boy Career Award от итальянского издания Tuttosport.

Организаторы премии отметили выдающуюся карьеру украинского обладателя "Золотого мяча", а также его преданность народу Украины и борьбу за мир.

"Один из сильнейших и самых любимых футболистов конца 90-х и начала нового тысячелетия Андрей Шевченко получил награду "Golden Boy Career" от Tuttosport за свою чрезвычайную карьеру, а также ежедневную преданность Украине и стремление к миру", - говорится в комментарии Tuttosport.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко сорвал овации речью о войне в Украине на церемонии вручения "Золотого мяча".

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