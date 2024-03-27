Андрей Шевченко в раздевалке трогательно поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024

Глава УАФ посетил футболистов национальной команды после победной игры с исландцами.

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко поздравил сборную Украины с волевой победой над командой Исландии (2:1) и выходом на чемпионат Европы-2024.

После завершения финального матча плей-офф отбора к Евро-2024 против исландцев Шевченко посетил раздевалку "сине-желтых" и выступил с эмоциональной речью, сообщает Суспильне Спорт.

"Это невероятно. В такое сложное время... Все ждали этого момента. Знаю, что все в вас верят. Буквально получил тысячу сообщений поддержки. Люди на первой линии (обороны – прим.), защищающие нашу страну, – вы дали им какой-то кусочек счастья. Поэтому я благодарю вас за это. Вы молодцы", – обратился Шевченко к команде.

Отметим, что в финальном турнире Евро-2024 сборная Украины сыграет в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков посвятил победу над Исландией и выход на чемпионат Европы воинам ВСУ.

Также победу над исландцами и завоевание путевки на континентальное первенство прокомментировал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

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