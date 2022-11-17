Андрей Шевченко – вице-президент: стали известны имена новых членов НОК Украины

В четверг, 17 ноября, президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Украины был избран Вадим Гутцайт. Новый руководитель организации уже утвердил команду, с которой будут работать следующие четыре года.

Как сообщает АСЖУ, первым вице-президентом НОК был избран Алексей Перевезинцев. Вице-президентами также стали Андрей Шевченко, Мария Булатова и Алексей Днепров.

Также были избраны новые члены Национального олимпийского комитета на период с 2022-го по 2026 год. В список, включающий 39 человек, вошли Андрей Шевченко, Александр Усик, Григорий Суркис, Лилия Подкопаева, Марина Бех-Романчук и другие.

На выборах нового главы НОК за министра молодежи и спорта Украины Гутцайта отдали свои голоса 123 делегата. Главный его конкурент – борец-депутат Жан Беленюк набрал 22 голоса.

Напомним, с 2005 года НОК Украины неизменно возглавлял олимпийский чемпион Сергей Бубка. На этих выборах он решил не выдвигать свою кандидатуру.

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