Андрей Шевченко встретился с мэром Милана для помощи украинским беженцам

Легендарный футболист и тренер продолжает поддерживать соотечественников в трудные времена.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко встретился с мэром Милана Джузеппе Салой, чтобы обсудить вопросы помощи украинским беженцам, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за вторжения российских оккупантов.

Шевченко планирует организовать в Милане колл-центр для поддержки и консультирования украинцев, которые приезжают в Милан. Наши соотечественники смогут туда обратиться в поисках убежища, работы и гуманитарной помощи.

"Я сильно привязан к Милану. И я очень рад видеть, как Милан открывает сердце для Украины, сразу проведя акции солидарности и демонстрируя гостеприимство.

Спасибо мэру Джузеппе Сале за веру в этот проект и представителям муниципалитета за то, что реализовали мое желание сделать что-то для моих людей здесь", - сказал Шевченко в комментарии Comune Milano.

Напомним, Шевченко активно помогает Украине во время войны с Россией. Ранее сообщалось, что Андрей поселил в своем доме в Лондоне беженцев из Украины. Также он регулярно публикует в соцсетях посты в поддержку родной страны.

После того, как оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске, Шевченко в очередной раз призвал мир немедленно принять меры, которые помогут остановить войну в Украине.

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