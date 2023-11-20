Андрей Шевченко высказался о решающем матче сборной Украины против Италии за выход на Евро-2024

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал предстоящий матч "сине-желтых" против Италии в рамках последнего 10-го тура отбора на Евро-2024.

"Для Украины это очень важный матч. В этот вечер нам нечего терять. Я ожидаю в Леверкузене полный стадион и огромную поддержку. У Украины много хороших футболистов, которые показывают хорошую игру в Европе. Италия – мощная сборная, а Лучано Спаллетти – отличный тренер, которого я уважаю.

Несмотря на войну, на то, что мы вынуждены играть каждый домашний матч на выезде, и на трудности, с которыми сталкиваемся внутри страны, команда все еще находится в хорошем положении. Очевидно, что произошла смена поколений, но у нас есть хорошие игроки, такие как Мудрик, Судаков и Цыганков.

Ребров проделал отличную работу в очень тяжелой ситуации. Он принес свою философию, и команда окрепла. На этом этапе нам нечего терять, но это не значит, что мы удовлетворены достигнутым", – приводит слова Шевченко Calcionews24.

Поединок Украина – Италия состоится в понедельник, 20 ноября, на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча Украина – Италия доступна на нашем сайте.

Для обеих сборных это будет решающий матч в борьбе за выход на континентальное первенство. Перед заключительным туром Италия и Украина имеют одинаковое количество очков (по 13), но "Скуадра Адзурра" опережает "сине-желтых" по дополнительным показателям.

Подопечным Сергея Реброва необходимо побеждать действующих чемпионов Европы с любым счетом, чтобы получить прямую путевку на Евро-2024. А вот команде Лучано Спаллетти для попадания на ЧЕ будет достаточно и ничьей в поединке с украинцами.

Ранее сообщалось, что сборная Украины гарантировала себе место в стыковых матчах за выход на Евро-2024. "Сине-желтые" сыграют в плей-офф в случае поражения или ничьей в поединке против Италии.

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