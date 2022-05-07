Андрей Шевченко закупил для Украины медикаменты на огромную сумму

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продолжает помогать родине воевать с российскими оккупантами.

Накануне легенда мирового футбола сообщил, что вместе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном посетил благотворительную акцию "Смела Украина", чтобы собрать средства для украинцев. А теперь стало известно, что обладатель "Золотого мяча" передал из Италии в Украину медикаменты.

Об этом сообщил украинский журналист Николай Васильков на своей странице в Facebook.

Шевченко закупил для Украины лекарства, общая стоимость которых составляет около 400 тысяч евро. Первая партия медикаментов от Шевченко уже прибыла в Украину. Это лекарство доставят в клинику "Охматдет" до 10 мая.

Приехала ПЕРВАЯ ПАРТИЯ медикаментов от Andriy Shevchenko ️ На этот раз штаб РестоVратор. Картофельные Войска выполняет... Опубликовано Mykola Vas Суббота, 7 мая 2022 г.

Добавим, что Шевченко активно помогает Украине во время войны с Россией. Ранее сообщалось, что Андрей поселил в своем доме в Лондоне беженцев из Украины. Также он регулярно публикует в соцсетях посты в поддержку родной страны.

Кроме того, недавно стало известно, что Шевченко решил вернуться на футбольное поле ради Украины.

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