Андрея Павелко объявили в розыск: в чем подозревают бывшего президента УАФ

Бывший президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко / © УАФ

Реклама

Бывший президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко объявлен в розыск. Известно, что расследование ведет Служба безопасности Украины, а датой его исчезновения значится 5 ноября 2025 года. Павелко внесен в список лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.

Об этом стало известно с сайта МВД.

По информации следствия, экс-чиновнику сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

Реклама

- ч. 5 ст. 191 — растрата или присвоение имущества в крупных размерах;

- ч. 1 ст. 366 — внесение заведомо ложных данных в официальные документы и их подделка.

Напомним, Павелко подозревают в присвоении средств, перечисленных УАФ от УЕФА, и в служебном подлоге. Следствие установило, что неправомерные действия якобы осуществлялись с апреля 2015-го по декабрь 2016 года. Общая сумма убытков, указанная в материалах, — более девяти миллионов евро.

В 2023 году Павелко оказался в СИЗО из-за другого уголовного дела — о хищении денег, выделенных на строительство завода по изготовлению искусственного газона. Там он провел 259 дней, после чего был отправлен под домашний арест.

Реклама

После освобождения из-под стражи руководство УАФ инициировало аудит деятельности организации во времена Павелко. Проверка показала: совокупные потери активов составили около 1,7 млрд грн. В частности, около 500 млн грн организация потеряла из-за расчетов с офшорной компанией-агентом Newport Management.

Журналист Константин Андриюк ранее заявлял, что прокуратура готовила новое подозрение относительно возможной растраты средств. Однако вручить документы не удалось, поскольку Павелко, по его данным, покинул Украину. Для пересечения границы он якобы использовал фиктивные документы об инвалидности.

После пребывания в СИЗО Павелко обратился в Европейский суд по правам человека и получил компенсацию от Украины.