Андрея Шевченко включили в Зал славы итальянского футбола: реакция украинской легенды

Бывшего форварда "Милана" и действующего президента Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко включили в Зал славы итальянского футбола.

Об этом сообщает официальный сайт Итальянской федерации футбола.

Шевченко был номинирован в категории "Иностранные футболисты" и получил награду на торжественной церемонии в Коверчано.

На церемонии 48-летний украинец зачитал свое письмо, в котором поблагодарил Италию и "Милан".

"Это письмо от украинского ребенка, который мечтал приехать к вам. Я видел вас и ваших чемпионов по телевизору: Мальдини, Барези, Марадону, Платини, Ван Бастена, Баджо и Виалли. Я замирал, словно перед произведением искусства. Я видел стадионы, полные людей и страсти. Вы были почти религией. Я чувствовал себя хорошо во время своей первой поездки в Рим в детстве и с тех пор хотел вернуться в Италию. Это произошло.

Дорогой "Милан", благодарю тебя за веру в меня. Ты сразу позволил мне почувствовать себя членом семьи, мы многое выиграли вместе. Войти в Зал славы итальянского футбола – это огромная привилегия, и я благодарю за это всех моих товарищей по "Милану" и всех менеджеров и болельщиков. Италия, я люблю тебя", – сказал Шевченко.

Кроме того, глава УАФ поблагодарил Италию за поддержку Украины и помощь в развитии спорта во время войны.

"Спасибо всей Италии за то, что она была рядом с Украиной в самый тяжелый момент нашей истории. Футбол и спорт имеют большую ценность и большую силу, чтобы помочь людям. Они строят мостик отношений и являются своеобразной терапией для людей, пострадавших от войны", – добавил Шевченко.

Напомним, Шевченко выступал за "Милан" с 1999 по 2006 год, а также с 2008 по 2009. В первом же сезоне после перехода из "Динамо" Андрей забил за "россонери" 24 гола в Серии А, став лучшим бомбардиром и лучшим легионером лиги.

Всего за итальянский клуб украинский форвард сыграл 322 матча во всех турнирах, в которых забил 175 голов. В 2003 году Андрей выиграл с "россонери" Лигу чемпионов, а в 2004-м стал обладателем "Золотого мяча".

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