Андрею Шевченко - 45: легенду футбола трогательным роликом поздравили с днем рождения (видео)

Яркий видеоподарок выдающемуся футболисту и тренеру подготовила его племянница.

29 сентября знаменитому футболисту и бывшему тренеру сборной Украины Андрей Шевченко исполнилось 45 лет. С днем рождения легенду поздравила его жена Кристен Пазик, опубликовав яркий видеоролик в Instagram.

В атмосферное видео вошли кадры из разных периодов жизни Андрея. Большинство из них были из семейного архива, поэтому можно увидеть именинника вне футбольного поля. Как отметила жена Андрея, яркое видео подготовила его племянница.

"С днем рождения, Андрей! Мы так тебя любим! Спасибо нашей племяннице за создание этого видео", - написала Кристен.

Отметим, что Шевченко и Кристен поженились в 2004 году. Они воспитывают четырех сыновей Джордана, Кристиана, Александра и Райдер-Габриэля.

Добавим, что с днем рождения Шевченко также поздравили его бывшие клубы - "Динамо" и "Милан".

Андрей Шевченко — 45. Поздравляем!



Сегодня исполняется 45 лет легендарному воспитаннику и футболисту киевского «Динамо», обладателю Золотого мяча — 2004 Андрей Шевченко. pic.twitter.com/ojAkTyoTuZ — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 29, 2021

The King from the East turns 45 today! Long live the king



Oggi @ jksheva7 compie 45 anni! Lunga vita al Re dellьEst #SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/c0HTSfGkGN — AC Milan (@acmilan) September 29, 2021

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Шевченко покинул сборную Украины 1 августа в после окончания срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года.

Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Шевченко заказал персонализированные клюшки для гольфа с размещенным на них украинским флагом.

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