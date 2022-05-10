''Ангелы спорта": в Украине создали ресурс, посвященный погибшим во время войны спортсменам

''Ангелы спорта": в Украине создали ресурс, посвященный погибшим во время войны спортсменам

Спортивный комитет Украины запустил сайт-реквием по погибшим украинским спортсменам, который получил название "Ангелы спорта".

На нем публикуют информацию о спортсменах, погибших в боях с российскими оккупантами или во время обстрелов мирных городов войсками РФ.

В настоящее время на сайте собраны данные о 33 погибших.

Среди них:

Александр Обединский , убитый в блокадном Мариуполе 17 марта — его на балконе собственной квартиры расстреляли российские солдаты. Впоследствии 12-летнюю дочь Александра Киру оккупанты захватили в плен и вывезли в Донецк. К счастью, девочка сейчас с дедушкой и бабушкой на подконтрольной Украине территории;

, убитый в блокадном Мариуполе 17 марта — его на балконе собственной квартиры расстреляли российские солдаты. Впоследствии 12-летнюю дочь Александра Киру оккупанты захватили в плен и вывезли в Донецк. К счастью, девочка с дедушкой и бабушкой на подконтрольной Украине территории; Екатерина Дяченко , 11-летняя гимнастка, в здание которой 10 марта попала российская авиабомба. Девочка вместе с отцом погибли сразу, ее мать и брат попали в больницу, которая впоследствии также была уничтожена авиаударом. Погибла вся семья;

, 11-летняя гимнастка, в здание которой 10 марта попала российская авиабомба. Девочка вместе с отцом погибли сразу, ее мать и брат попали в больницу, которая впоследствии также была уничтожена авиаударом. Погибла вся семья; Максим Кагал , украинский кикбоксер погиб в бою за Мариуполь, защищая родину в составе отряда специального назначения "Азов";

, украинский кикбоксер погиб в бою за Мариуполь, защищая родину в составе отряда специального назначения "Азов"; Алексей Джунковский, погибший прямо в боксерском зале, в котором он работал, во время общения с российскими военными. Украинский боксер и детский тренер расстреляны на месте.

В списке еще более двух десятков спортсменов, погибших при тех или иных обстоятельствах. Информация о гибели некоторых из них отсутствует.

Напомним, что Спортивный комитет Украины также создал интерактивную карту разрушенных в результате обстрелов российскими оккупантами объектов спортивной инфраструктуры.

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