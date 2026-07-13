Англия — Аргентина: онлайн-трансляция полуфинала ЧМ-2026

Сборная Аргентины / © Associated Press

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В среду, 15 июля, сборные Англии и Аргентины сыграют в матче 1/2 финала чемпионата мира-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Поединок состоится на арене "Mercedes-Benz Stadium" в американском городе Атланта. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На текущем Мундиале англичане заняли первое место в группе L, обыграв Хорватию (4:2), сыграв вничью с Ганой (0:0) и одолев Панаму (2:0). В 1/16 финала "Три льва" благодаря камбэку победили ДР Конго (2:1), в 1/8 финала одолели Мексику (3:2), а в четвертьфинале совершили камбэк и в экстра-таймах дожали Норвегию (2:1).

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Аргентинцы финишировали первыми в квартете J, разгромив Алжир (3:0), обыграв Австрию (2:0) и разобравшись с Иорданией (3:1). В 1/16 финала команда Лионеля Месси в экстра-таймах дожала Кабо-Верде (3:2), в 1/8 финала совершила суперкамбэк против Египта (3:2), а в четвертьфинале в экстра-таймах в большинстве дожила Швейцарию (3:1).

Победитель пары Англия — Аргентина в финале сразится с триумфатором другого полуфинала, в котором 14 июля в 22:00 встретятся Франция и Испания.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Англия — Аргентина.

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