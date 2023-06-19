Англия феерически поиздевалась над Северной Македонией в группе сборной Украины в отборе на Евро-2024

Команда Гарета Саутгейта одержала четвертую победу подряд в квалификации на чемпионат Европы.

Сборная Англии дома разбила команду Северной Македонии в матче 4-го тура отбора на Евро-2024. Поединок на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере завершился со счетом 7:0 .

"Три льва" решили судьбу противостояния еще в первом тайме, трижды отправив мяч в ворота соперника. На 29-й минуте счет во встрече открыл Харри Кейн. Затем преимущество англичан укрепили Букайо Сака и Маркус Рашфорд.

После перерыва подопечные Гарета Саутгейта продолжили куражиться. Еще два гола записал в свой актив Сака – одноклубник украинца Александра Зинченко в лондонском "Арсенале" сделал хет-трик в матче.

Также по одному мячу во втором тайме забили Келвин Филлипс и Кейн, который оформил дубль, реализовав пенальти.

Таким образом, сборная Англии одержала четвертую победу подряд в квалификации на континентальное первенство. Родоначальники футбола с 12 очками уверенно возглавят группу С. Далее следуют Украина (6), Северная Македония (3), Италия (3) и Мальта (0).

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В следующем туре отбора на Евро-2024 англичане 9 сентября сыграют против Украины. В тот же день Северная Македония примет Италию.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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