Англия – Франция: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала ЧМ-2022

Команда "Трех львов" будет бороться за выход в полуфинал с действующими чемпионами.

В субботу, 10 декабря, в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу сборная Англии сыграет с Францией.

Поединок состоится на стадионе "Аль-Байт" в Аль-Хоре. Начало встречи – в 21:00 по Киеву.

Англия в рамках группового этапа уничтожила Иран (6:2), расписала ничью из США (0:0) и разгромила Уэльс (3:0). На старте плей-офф команда "Трех львов" уверенно победила Сенегал (3:0).

Французы на пути в плей-офф разгромили Австралию (4:1), победили Данию (2:1) и сенсационно уступили Тунису (0:1). В 1/8 финала Франция выиграла команду Польши (3:1).

Где смотреть матч Англия – Франция

На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать по региональным каналам Общественного, сайт Общественное Спорт и видеосервис MEGOGO.

Текстовая онлайн трансляция матча Англия – Франция будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Англия – Франция

В предстоящем поединке букмекеры примерно одинаково оценивают возможности соперников, предоставляя небольшое преимущество французам. На победу сборной Великобритании в основное время можно поставить с коэффициентом 3,00. Ничья – 3,30. Вероятность успеха действующих чемпионов после двух таймов игры оценивается коэффициентом 2,60.

На проход французов в 1/2 финала принимаются ставки с коэффициентом 1,82. Итоговый триумф Англии – 2,05.

В полуфинале победитель этого матча встретится с триумфатором поединка Нидерланды – Аргентина, который состоится 10 декабря, но в 17:00 по киевскому времени.

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