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Англия – Германия: где смотреть и ставки букмекеров на финал молодежного Евро-2025 (U-21)
Обладатель трофея определится в субботу, 28 июня.
В субботу, 28 июня, сборные Англии и Германии встретятся в финальном матче молодежного Евро-2025 (U-21) по футболу.
Решающий матч турнира состоится на Национальном стадионе в словацкой Братиславе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
На групповом этапе обе сборные выступали в группе В, где их соперниками также были Чехия и Словения. Немцы (9 очков) вышли в плей-офф с первого места, в том числе обыграв Англию (2:1) в последнем туре. Англичане (4 балла) пробились в четвертьфинал со второй позиции.
В плей-офф Германия обыграла Италию (3:2 по итогам экстра-таймов) и разгромила Францию (3:0). Англия в четвертьфинале победила Испанию (3:1), а в полуфинале одолела Нидерланды (2:1).
Где смотреть матч Англия U-21 – Германия U-21
Финальный матч молодежного Евро-2025 (U-21) между сборными Англии и Германии можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале Перший и сайте Суспільне Спорт.
Кроме того, поединок будет транслироваться на медиасервисе MEGOGO, а также бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.
Ставки букмекеров на матч Англия U-21 – Германия U-21
Букмекеры не смогли определить победителя финального матча. На победу обеих сборных в основное время можно поставить с коэффициентом 2,73. Ничья – 3,70.
На триумф обеих команд с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти принимаются ставки с коэффициентом 1,91.
Отметим, что сборная Украины не сумела пробиться в плей-офф Евро-2025 (U-21). Команда Унаи Мельгосы заняла третье место в своей группе - проиграла датчанам (2:3), обыграла финнов (2:0) и уступила нидерландцам (0:2).
Таким образом, молодежная сборная Украины (U-21) сложила полномочия действующего полуфиналиста континентального первенства. На Евро-2023 украинцы под руководством Руслана Ротаня остановились в шаге от финала, проиграв в полуфинале Испании.
Благодаря этому достижению наша страна впервые в истории была представлена в футбольном турнире на Олимпийских играх, которые состоялись в 2024 году во Франции.