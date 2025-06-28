Англия – Германия: где смотреть и ставки букмекеров на финал молодежного Евро-2025 (U-21)

Молодежная сборная Англии по футболу (U-21) / © Associated Press

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В субботу, 28 июня, сборные Англии и Германии встретятся в финальном матче молодежного Евро-2025 (U-21) по футболу.

Решающий матч турнира состоится на Национальном стадионе в словацкой Братиславе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На групповом этапе обе сборные выступали в группе В, где их соперниками также были Чехия и Словения. Немцы (9 очков) вышли в плей-офф с первого места, в том числе обыграв Англию (2:1) в последнем туре. Англичане (4 балла) пробились в четвертьфинал со второй позиции.

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В плей-офф Германия обыграла Италию (3:2 по итогам экстра-таймов) и разгромила Францию (3:0). Англия в четвертьфинале победила Испанию (3:1), а в полуфинале одолела Нидерланды (2:1).

Где смотреть матч Англия U-21 – Германия U-21

Финальный матч молодежного Евро-2025 (U-21) между сборными Англии и Германии можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале Перший и сайте Суспільне Спорт.

Кроме того, поединок будет транслироваться на медиасервисе MEGOGO, а также бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.

Ставки букмекеров на матч Англия U-21 – Германия U-21

Букмекеры не смогли определить победителя финального матча. На победу обеих сборных в основное время можно поставить с коэффициентом 2,73. Ничья – 3,70.

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На триумф обеих команд с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти принимаются ставки с коэффициентом 1,91.

Отметим, что сборная Украины не сумела пробиться в плей-офф Евро-2025 (U-21). Команда Унаи Мельгосы заняла третье место в своей группе - проиграла датчанам (2:3), обыграла финнов (2:0) и уступила нидерландцам (0:2).

Таким образом, молодежная сборная Украины (U-21) сложила полномочия действующего полуфиналиста континентального первенства. На Евро-2023 украинцы под руководством Руслана Ротаня остановились в шаге от финала, проиграв в полуфинале Испании.

Благодаря этому достижению наша страна впервые в истории была представлена в футбольном турнире на Олимпийских играх, которые состоялись в 2024 году во Франции.

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