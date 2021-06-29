Англия - Германия: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Евро-2020 29 июня

Англия - Германия: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Евро-2020 29 июня

Команды определят предпоследнего четвертьфиналиста континентального первенства.

Во вторник, 29 июня, в матче 1/8 финала Евро-2020 встретятся сборные Англии и Германии. Игра состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и начнется в 19:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт рассказывает болельщикам, где можно посмотреть матч, и какие прогнозы букмекеров на поединок.

Где смотреть матч Англия - Германия

В прямом эфире поединок покажут телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча.

Прогнозы букмекеров на матч Англия - Германия

По мнению букмекеров, фаворитом встречи являются англичане. На победу команды Гарета Саутгейта в основное время можно поставить с коэффициентом 2.44. Ничья - 3.40. Успех немцев - 3.15.

На проход сборной Англии в 1/4 финала принимаются ставки с коэффициентом 1.79. На выход команды Германии в следующий раунд плей-офф - 2.10.

Победитель матча Англия - Германия в 1/4 финала выйдет на триумфатора дуэли Швеция - Украина . Это будет заключительный четвертьфинальный поединок, он состоится 3 июля в Риме и начнется в 22:00.

- . Это будет заключительный четвертьфинальный поединок, он состоится 3 июля в Риме и начнется в 22:00. Ранее в 1/4 финала континентального первенства вышли Дания, Италия, Чехия, Бельгия, Испания и Швейцария.

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