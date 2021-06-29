Англия - Германия: стали известны стартовые составы на суперматч за путевку в четвертьфинал Евро-2020

Англия - Германия: стали известны стартовые составы на суперматч за путевку в четвертьфинал Евро-2020

Старт поединка на "Уэмбли" - в 19:00.

Сборные Англии и Германии объявили стартовые составы на матч 1/8 финала Чемпионата Европы-2020, который сегодня, 29 июня, состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Филлипс, Райс, Шоу, Сака, Кейн, Стерлинг

Германия: Нойер, Гинтер, Хуммельс, Рюдигер, Киммих, Горецка, Кроос, Госенс, Хаверц, Мюллер, Вернер

Поединок Англия - Германия начнется в 19:00 по киевскому времени. На ТСН Проспорт доступна онлайн-трансляция матча.

Англия вышла в 1/8 финала с первого места в группе D. Команда Гарета Саутгейта победила Хорватию (1:0), сыграла вничью с Шотландией (0:0) и одолела Чехию (1:0).

Германия пробилась в плей-офф со второго места группы F. Подопечные Йоахима Лева проиграли Франции (0:1), победили Португалию (4:2) и сыграли вничью с Венгрией (2:2).

Победитель матча Англия - Германия в 1/4 финала выйдет на триумфатора дуэли Швеция - Украина.

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