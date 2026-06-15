Англия — Хорватия: букмекеры сделали прогноз на матч ЧМ-2026

Англия — Хорватия / © Associated Press

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В среду, 17 июня, сборные Англии и Хорватии встретятся в матче первого тура группы L чемпионата мира-2026 по футболу.

Поединок состоится на арене "AT&T Stadium" в Арлингтоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

Кроме англичан и хорватов, в этом квартете также выступают сборные Ганы и Панамы.

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Прогноз букмекеров на матч Англия — Хорватия

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Англии. На победу подопечных Томаса Тухеля можно поставить с коэффициентом 1,75. Ничья — 3,80. Выигрыш хорватов — 5,00.

Отметим, что сборная Хорватии является бронзовым призером прошлого мирового первенства. В матче за третье место на ЧМ-2022 "клетчатые" обыграли Марокко (2:1).

Родоначальники футбола на ЧМ-2022 остановились в четвертьфинале, уступив будущему финалисту — команде Франции (1:2).

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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