Англия и Италия запретили подписывать футболистов из Украины вне трансферного окна

Ранее аналогичное решение приняла Германия.

Английская Премьер-лига и Федерация футбола Италии запретили до конца сезона подписывать контракты с игроками из чемпионатов Украины и России, несмотря на разрешение ФИФА.

Как пишет The Times, АПЛ считает, что это может помешать "спортивной целостности соревнований". По аналогичным соображениям соответствующее решение было принято и в Италии, сообщает Tuttomercatoweb.

То есть команды должны доиграть сезон составами, которые были зарегистрированы на момент закрытия зимнего трансферного окна.

Ранее Немецкий футбольный союз также запретил игрокам из украинских и российских клубов доигрывать нынешний сезон в Германии. Такие футболисты не могут участвовать в официальных матчах, но им разрешается тренироваться с немецкими клубами и играть за них в товарищеских поединках.

Ранее ФИФА приняло решение приостановить контракты легионеров, выступающих в Чемпионате Украины. Они получили возможность подписывать контракты с клубами из других стран, чтобы там доиграть нынешний сезон. Однако, как видим, не все ведущие европейские лиги позволяют клубам подписывать новых игроков вне трансферного окна.

Читайте также:

УЕФА немедленно отклонит заявку России на проведение чемпионатов Европы по футболу

"Нужно требовать отстранения с конкретными сроками": Беленюк высказался о бане спортсменов страны-агрессора

Ультрас одного из сильнейших футбольных клубов планеты выступили в поддержку Украины (фото)