Англия и США не определили победителя во втором туре ЧМ-2022, закрутив интригу в борьбе за плей-офф

В пятницу, 25 ноября, в рамках 2-го тура группы B чемпионата мира-2022 по футболу сборная Англии сыграла вничью с командой США. Матч на стадионе "Аль-Байт" в Эль-Хауре завершился со счетом 0:0 .

Поединок прошел в равной борьбе. На 10-й минуте момент был у Харри Кейна, но капитан англичан пробил точно в защитника американцев Уокера Циммермана. Сборная США ответила ударом Вестона Маккенни из центра штрафной, но мяч полетел над воротами.

На 33-й минуте "звездно-полосатые" были чрезвычайно близки к тому, чтобы открыть счет – Кристиан Пулишич мощным ударом встряхнул перекладину. Перед свистком на перерыв уже команда Гарета Саутгейта имела хорошую возможность – Мейсон Маунт бил под левую штангу, но вратарь американцев Мэтт Тернер парировал.

Во второй половине матча команды продолжили играть на встречных курсах, однако поразить ворота друг друга так и не сумели. В итоге нулевая ничья.

В другом матче 2-го тура этого квартета Уэльс уступил Ирану со счетом 0:2.

Ирану со счетом 0:2. После двух туров Англия с 4 очками лидирует в группе. Иран занимает вторую позицию, имея 3 балла. США с 2 пунктами на третьем месте. Уэльс (1) – последний.

Матчи заключительного тура группы B состоятся 29 ноября: Иран – США, Уэльс – Англия. Оба поединка начнутся в 21:00 по киевскому времени.

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