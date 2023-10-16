Англия – Италия: где смотреть и ставки букмекеров на матч соперников Украины в отборе на Евро-2024

Во вторник, 17 октября, сборные Англии и Италии сойдутся в очном поединке 8-го тура отбора на Евро-2024.

Поединок соперников Украины в борьбе за выход на континентальное первенство состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

В параллельном матче восьмого тура группы С сборная Украины на выезде встретится с командой Мальты. Текстовая онлайн трансляция матча Мальта – Украина доступна на нашем сайте.

Где смотреть матч Англия – Италия

На территории Украины поединок Англия – Италия в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Англия – Италия

Фаворитом поединка букмекеры считают сборную Англии. На победу команды Гарета Саутгейта принимаются ставки с коэффициентом 1,68. Ничья – 3,85. Выигрыш итальянцев – 5,90

Англия – Италия: турнирные расклады перед матчем

Текущее турнирное положение в группе C: Англия (13 очков, 5 матчей), Италия (10, 5), Украина (10, 6), Северная Македония (7, 6), Мальта (0, 6).

Победа над "Скуадрой Адзуррой" досрочно выведет Англию на Евро-2024. Если украинцы потеряют очки в матче с Мальтой, то англичан для попадания на ЧЕ устроит даже ничья против Италии.

Таблица группы С после семи туров

Таблица группы С после семи туров / Фото: flashscore.ua

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В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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