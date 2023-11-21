Англия не осилила македонцев в заключительном матче квалификации Евро-2024

Команда Гарета Саутгейта уверенно выиграла группу, в которой также соревновалась сборная Украины.

Сборная Англии в гостях сыграла вничью с командой Северной Македонии в матче последнего 10 тура отбора на Евро-2024. Встреча в Скопье завершилась со счетом 1:1 .

Хозяева поля вышли вперед в конце первого тайма. На 41-й минуте Эннис Барди не смог реализовать пенальти, но успешно сыграл на добивании.

После перерыва англичане сразу могли сравнять счет, но гол Джека Грилиша после просмотра видеоповтора был отменен из-за офсайда.

Впрочем, команда Гарета Саутгейта все же смогла отыграться. На 59-й минуте автогол записал в свой пассив полузащитник македонцев Яни Атанасов. Больше счет на табло не изменился.

В параллельном матче группы С сборная Украины дала бой Италии, но не сумела напрямую выйти на Евро-2024. Поединок в Леверкузене завершился нулевой ничьей.

Таким образом, прямые путевки на Евро-2024 из группы С получили Англия (20 очков) и Италия (14 баллов), опередившая Украину (14) по результатам личных встреч. Северная Македония (8) заняла четвертое место, Мальта (0) – последняя.

Ранее сообщалось, что сборная Украины гарантировала себе место в стыковых матчах за выход на Евро-2024. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 23 ноября. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.

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