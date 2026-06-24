Англия не сумела обыграть Гану во втором туре ЧМ-2026

Англия — Гана / © Associated Press

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Сборная Англии сыграла вничью с командой Ганы в матче второго тура группы L чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на "Gillette Stadium" в американском Фоксборо завершился со счетом 0:0 .

Несмотря на 19 ударов по воротам (3 — в створ) против 2 у соперника (1 — в створ), англичане так и не смогли распечатать ворота африканской сборной.

Лучший шанс у родоначальников футбола был в конце встречи, когда Нико О'Райлли на 86-й минуте головой пробил в перекладину, а Гарри Кейн на добивании отправил мяч выше ворот.

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В первом туре группы L сборная Англии одолела команду Хорватии (4:2), а Гана вырвала победу над Панамой (1:0).

После этого поединка Англия и Гана лидируют в группе L, имея по 4 очка. Панама и Хорватия пока остаются без зачетных баллов.

Другой матч второго тура этого квартета между сборными Панамы и Хорватии состоится в среду, 24 июня, в 02:00 по киевскому времени.

В заключительном третьем туре Англия сыграет с Панамой, а Гана сразится с Хорватией. Оба поединка состоятся 28 июня, в 00:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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