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Категория
Проспорт
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Англия одолела Хорватию и вышла в плей-офф Лиги наций — Кейн установил исторический рекорд

Действующий обладатель "Золотого мяча" Гарри Кейн стал рекордсменом сборной Англии по количеству сыгранных матчей.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Гарри Кейн

Гарри Кейн / © Associated Press

Сборная Англии дома обыграла Хорватию в матче пятого тура группового этапа Лиги наций-2026/27. Поединок на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершился со счетом 2:1.

Англичане открыли счет на 24-й минуте встречи благодаря голу Моргана Роджерса.

После перерыва хорваты отыгрались — на 59-й минуте точным ударом отличился Петар Сучич.

Однако уже через пять минут Гарри Кейн реализовал пенальти и вывел "Трех львов" вперед. Этот гол в итоге оказался победным.

Стоит отметить, что, помимо решающего забитого мяча, 33-летний Кейн в этом поединке также установил исторический рекорд. Действующий обладатель "Золотого мяча" стал рекордсменом сборной Англии по количеству сыгранных матчей — 126. Таким образом, он обошел экс-вратаря Питера Шилтона, на счету которого 125 матчей за "Трех львов".

Кейн дебютировал за национальную команду в 2015 году. С тех пор он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии, а теперь побил еще один рекорд.

Гарри Кейн / © Associated Press

Гарри Кейн / © Associated Press

Гарри Кейн / © Associated Press

Гарри Кейн / © Associated Press

В другом матче 5-го тура группы 3 дивизиона А сборная Испании на выезде обыграла команду Чехии со счетом 2:0.

За тур до завершения группового этапа лидером этого квартета является Испания (15 очков), которая еще раньше вышла в плей-офф. Англия (12 баллов) находится на втором месте и теперь также гарантировала попадание в четвертьфинал Лиги наций. Хорватия (3 пункта) занимает третье место. Чехия (0) идет последней.

В заключительном туре Испания примет Англию, а Хорватия дома сыграет с Чехией. Оба матча запланированы на 15 ноября.

Ранее сообщалось, что Италия одержала волевую победу над Францией в Лиге наций.

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