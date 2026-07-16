Англия определилась с будущим главного тренера после поражения в полуфинале ЧМ-2026

Томас Тухель и Джуд Беллингем / © Associated Press

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Футбольная ассоциация Англии определилась с будущим главного тренера Томаса Тухеля после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира-2026.

Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 52-летний немецкий специалист останется на посту и будет готовить команду к чемпионату Европы 2028 года.

Тухель возглавил сборную Англии в январе 2025 года и провел во главе команды 21 матч, в которых одержал 16 побед, дважды сыграл вничью и потерпел три поражения.

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На ЧМ-2026 англичане заняли первое место в группе L, обыграв Хорватию (4:2), сыграв вничью с Ганой (0:0) и одолев Панаму (2:0).

В 1/16 финала "Три льва" благодаря камбэку победили ДР Конго (2:1), в 1/8 финала одолели Мексику (3:2), в четвертьфинале совершили камбэк и в экстра-таймах дожали Норвегию (2:1), а в полуфинале проиграли Аргентине (1:2).

Далее сборную Англии ждет матч за третье место ЧМ-2026 против Франции, который состоится в ночь на 19 июля на арене "Hard Rock Stadium" в Майами (США). Начало поединка — в 00:00 по киевскому времени.

В финале турнира Аргентина сразится с Испанией. Матч за "золото" состоится 19 июля на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Ранее сообщалось, что Тухель жестко "наехал" на судей после полуфинала ЧМ-2026 с Аргентиной.

Также мы рассказывали, что сборная Аргентины с политическим баннером отпраздновала победу над Англией в полуфинале ЧМ-2026.

Кроме того, Месси установил рекорд в победном полуфинале ЧМ-2026 против Англии.

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