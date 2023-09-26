Англия отказалась играть с юношескими сборными России, которые УЕФА допустил к международным соревнованиям

Английские сборные не будут играть против российских команд в возрастной категории U-17, которые УЕФА вернул к международным соревнованиям.

С соответствующим заявлением выступила Федерация футбола Англии. Там отметили, что ни одна из ее сборных, юниорская или старше, не будет проводить матчи с командами, которые будут представлять Россию.

"Мы не поддерживаем позицию повторного допуска России к соревнованиям УЕФА по возрастным категориям, и наша позиция остается такой, что сборные Англии не будут играть против России", – приводит заявление организации The Times.

Отстранение России от международного футбола: что известно

В ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой.

Российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную РФ исключили из плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 и не допустили к квалификации Евро-2024.

С 24 февраля 2022 года сборная России играла только товарищеские встречи. Соперниками национальной команды страны-террориста были Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Иран, Ирак, Египет U-23 и Катар.

Кроме того, официальные лица из страны-агрессора не допускали работать на международных матчах. Однако в сентябре 2023 года УЕФА назначил российскую бригаду арбитров во главе с Верой Опейкиной на поединок женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана.

После этого Украинская ассоциация футбола (УАФ) выразила протест УЕФА и призвала не допускать представителей государства-террориста на международную арену.

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