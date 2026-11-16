Англия прервала рекордную беспроигрышную серию Испании в драматическом матче Лиги наций

Испания — Англия / © Associated Press

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Сборная Англии на выезде обыграла команду Испании матчи заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций-2026/27. Поединок на стадионе "Метрополитано" в Мадриде завершился со счетом 2:3.

Гости открыли счет в конце первого тайма — Гарри Кейн реализовал пенальти.

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После перерыва команда Томаса Тухеля еще дважды поразила ворота действующих чемпионов Европы и мира — на 53-й минуте отличился Эзри Конса, а через четыре минуты Бен Уайт сделал счет разгромным.

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В середине второго тайма уже испанцы заработали одиннадцатиметровый, после того как Элиот Андерсон грубо сфолил против Ламина Ямаля в собственной штрафной площадке — англичане остались в меньшинстве, а приговор исполнил Микель Оярсабаль.

На 75-й минуте "Фурия Роха" сократила отставание до минимума усилиями вышедшего на замену Нико Уильямса. Но сравнять счет подопечные Луиса де ла Фуэнте не сумели.

Таким образом, Англия прервала 43-матчевую беспроигрышную серию Испании во всех турнирах, которая является самой длинной в истории международного футбола. До этого испанцы последний раз уступали в марте 2024 года в товарищеском матче против Колумбии (0:1).

Серия учитывает результаты официальных и товарищеских матчей, но не включает серии пенальти. В 2025 году испанцы уступили в финале Лиги наций португальцам именно по 11-метровым.

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Отметим, что во время своей рекордной серии без поражений Испания выиграла Евро-2024 и чемпионат мира-2026, где в финале в экстра-таймах дожала Аргентину (1:0).

Самые длинные серии без поражений в международном футболе

43 — Испания (2024-2026)

37 — Италия (2018-2021)

36 — Аргентина (2019-2022)

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35 — Алжир (2018-2021)

35 — Испания (2007-2009)

35 — Бразилия (1993-1996)

В параллельном матче этого квартета сборная Хорватии дома победила команду Чехии со счетом 2:1.

Англия (15 очков) стала победителем группы А3, обойдя Испанию (15 баллов) по дополнительным показателям — обе сборные сыграют в четвертьфинале Лиги наций. Хорватия (6 пунктов) финишировала на третьей позиции. Чехия (0) заняла последнюю строчку.

Ранее сообщалось, что Бельгия разгромила Италию и вышла в четвертьфинал Лиги наций.

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