Англия разбила Мальту и укрепила лидерство в группе сборной Украины в отборе на Евро-2024 (видео)

Команда "Трех львов" одержала третью подряд победу в квалификации на континентальное первенство.

Сборная Англии на выезде разгромила команду Мальты в матче 3-го тура отбора на Евро-2024 – 0:4 .

Команда Гарета Саутгейта обеспечила победный результат еще в первом тайме. Уже на 8-й минуте автоголом отличился защитник мальтийцев Фердинандо Апап.

На 28-й минуте преимущество англичан закрепил Трент Александер-Арнольд, а спустя еще три минуты Харри Кейн сделал счет разгромным, реализовав пенальти.

После перерыва команда "Трех львов" забила еще один мяч. Его автором на 83-й минуте стал Каллум Уилсон, реализовавший пенальти.

Обзор матча

Таким образом, сборная Англии одержала третью победу подряд на старте квалификации на Евро-2024. С 9 очками подопечные Саутгейта лидируют в группе С. Далее следуют Италия (3), Северная Македония (3), Украина (3) и Мальта (0).

В следующем туре отбора на континентальное первенство Англия 19 июня примет Северную Македонию. В тот же день Мальта в словацкой Трнаве сыграет с Украиной.

Напомним, в рамках 3-го тура отбора на Евро-2024 сборная Украины совершила суперкамбэк и победила Северную Македонию (2:3).

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии, как хозяйка турнира, без отбора попала на Евро-2024.

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