Англия с рекордом Кейна удержала победу над Италией в группе Украины в отборе на Евро-2024 (видео)

Команда "Трех львов" завершала поединок против "Скуадры Адзурры" в меньшинстве.
Сборная Англии обыграла команду Италии в матче 1-го тура отбора на Евро-2024. Поединок фаворитов группы С состоялся в Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны и завершился со счетом 1:2.
На 13-й минуте гостей вывел вперед полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс.
Под занавес первого тайма команда Гарета Саутгейта укрепила свое преимущество – Харри Кейн реализовал пенальти.
Капитан "Трех львов" стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. Кейн, в активе которого теперь 54 гола в футболке национальной команды, побил рекорд Уэйна Руни.
ENGLAND'S ALL-TIME RECORD GOALSCORER!— England (@England) March 23, 2023
Congratulations, @HKane ! pic.twitter.com/vXoeRcQrRC
После перерыва "Скуадре Адзурре" удалось сократить отставание – на 56-й минуте отличился Матео Ретеги.
На 80-й минуте англичане остались в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Люк Шоу, однако избежать поражения Италия все равно не сумела.
В параллельном матче группы С Северная Македония дома победила Мальту со счетом 2:1. Также в этом квинтете выступает сборная Украины, но "сине-желтые" пропускают первый тур квалификации на континентальное первенство.
Напомним, сборная Украины начнет отбор на Евро-2024 поединком 2-го тура против Англии, который состоится в воскресенье, 26 марта, в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало игры – в 19:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция встречи будет доступна на нашем сайте.
- В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.
- Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.
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