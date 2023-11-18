Англия скромно обыграла Мальту в группе сборной Украины в отборе на Евро-2024 (видео)

Команда Гарета Саутгейта не позволила мальтийцам завершить квалификацию на ЧЕ хотя бы с одним набранным очком.

Сборная Англии победила команду Мальты в матче 9-го тура отбора на Евро-2024. Поединок на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершился со счетом 2:0 .

Подопечные Гарета Саутгейта вышли вперед на 8-й минуте благодаря автоголу защитника гостей Энрико Пепе.

Во втором тайме "Три льва" укрепили свое преимущество – на 75-й минуте отличился Гарри Кейн, а результативную передачу сделал Букайо Сака.

Прошло еще три минуты и англичане могли забить в третий раз, но после просмотра видеоповтор гол Деклана Райса был отменен из-за офсайда.

Обзор матча Англия – Мальта

Отметим, что для обеих сборных эта встреча уже не имела турнирного значения. Перед заключительным туром Англия (19 баллов) лидирует в группе С – команда Саутгейта еще раньше досрочно вышла на Евро-2024. Мальта потерпела восьмое поражение подряд и завершила отбор на континентальное первенство на последнем месте, не сумев добыть ни одного очка.

В другом матче 9-го тура группы С сборная Италии на "Стадио Олимпико" в Риме разбила команду Северной Македонии со счетом 5:2.

Эта победа позволила "Скуадре Адзурре" (13 баллов) подняться на второе место квинтета – команда Лучано Спаллетти по дополнительным показателям опережает Украину (13 пунктов), которая опустилась на третью позицию. Далее следуют Северная Македония (7) и Мальта (0).

В заключительном туре английская сборная 20 ноября на выезде встретится с Северной Македонией. В этот же день Украина и Италия в очном матче в немецком Леверкузене разыграют прямую путевку на Евро-2024 – команде Сергея Реброва необходима только победа над действующими чемпионами Европы.

Напомним, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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