Англия – Украина: стали известны стартовые составы на матч отбора Евро-2024

Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Сборные Англии и Украины объявили стартовые составы на матч 2-го тура отбора на Евро-2024, который сегодня, 26 марта, состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Чилуэлл, Хендерсон, Райс, Беллингем, Сака, Кейн, Мэддисон

Украина: Трубин, Караваев, Сваток, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Судаков, Мудрик, Яремчук

Матч Англия – Украина начнется в 19:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция игры доступна на нашем сайте.

Для "сине-желтых" это будет стартовый матч в квалификации на континентальное первенство, в то время как команда "Трех львов" в рамках 1-го тура отбора на Евро-2024 победила сборную Италии.

Напомним, соперниками сборной Украины в отборе на Евро-2024 являются Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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