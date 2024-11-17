Англия в большинстве разнесла Ирландию и вернулась в элитный дивизион Лиги наций (видео)

"Три льва" финишировали на первом месте в своем квартете Дивизиона B.

Сборная Англии разгромила команду Ирландии в домашнем матче последнего 6-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершился со счетом 5:0 .

Все голы в этой встрече были забиты во втором тайме. На 51-й минуте ирландцы остались в меньшинстве – вторую желтую карточку и удаление заработал Лиам Скейлс.

После этого подопечные Ли Карсли отправили в ворота соперника пять мячей. Сначала пенальти реализовал Гарри Кейн, затем с игры забили Энтони Гордон, Конор Галлахер, Джеррод Боуэн и Тейлор Гарвуд-Беллис.

Обзор матча Англия – Ирландия

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе Англия (15 очков) выиграла группу B2 и вернулась в элитный дивизион Лиги наций. "Три льва" за счет личных встреч обошли Грецию (15 баллов), которая в параллельном матче на выезде обыграла Финляндию (2:0) и заняла второе место.

Таким образом, греки примут участие в плей-офф за право повыситься в элиту. Ирландия (6 пунктов) сыграет в переходных матчах за право остаться в Лиге B. Финляндия (0 очков) вылетела в Дивизион C.

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