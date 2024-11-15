Англия взяла разгромный реванш у Греции и возглавила группу Лиги наций (видео)

"Три льва" близки к тому, чтобы вернуться в элитный дивизион.

Сборная Англии на выезде разгромила команду Греции в матче 5-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25. Поединок на Олимпийском стадионе в Афинах завершился со счетом 0:3 .

Уже на 7-й минуте встречи гостей вывел вперед Олли Уоткинс. Под занавес противостояния "Три льва" довели дело до разгрома – на 78-й минуте мяч после удара Джуда Беллингема попал в штангу, после чего от спины голкипера греков Одиссеаса Влаходимоса залетел в ворота. Окончательный счет игры на 83-й минуте установил Кертис Джонс.

Обзор матча Греция – Англия

Таким образом, Англия взяла реванш у Греции за поражение (1:2) на "Уэмбли" в матче 3-го тура Лиги наций, который состоялся 10 октября.

Благодаря этой победе Англия (12 очков) возглавила группу B2, обойдя Грецию (12 баллов) из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей в личных встречах.

В другом поединке этого квартета Ирландия дома обыграла Финляндию со счетом 1:0. Ирландцы (6 пунктов) примут участие в переходных матчах за право остаться в Лиге B. Финляндия (0 очков) досрочно выбыла в Дивизион C.

Матчи последнего тура в этой группе состоятся 17 ноября. Англичанам хватит победы над Ирландией с любым счетом, чтобы вернуться в элитный Дивизион A. В параллельном поединке Греция на выезде сразится с Финляндией.

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