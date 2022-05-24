Английская Премьер-лига официально одобрила продажу "Челси" американскому миллиардеру

Руководство английской Премьер-лиги (АПЛ) дало разрешение на продажу лондонского "Челси" российским олигархом Романом Абрамовичем.

Ранее сделка была под угрозой срыва. Абрамович не предоставлял юридические гарантии, куда пойдут вырученные 2,5 млрд фунтов, хотя раньше уверял о готовности покрыть кредит клуба (1,5 миллиарда), а чистый доход направить в фонд помощи жертвам войны в Украине.

Позже СМИ сообщали, что Абрамович и британское правительство уладили все разногласия. После этого во вторник, 24 мая, английская Премьер-лига на официальном сайте сообщила о своем согласии на продажу лондонского клуба.

Новым владельцем "Челси" станет американский консорциум во главе с миллиардером Тодом Боэли. Для того, чтобы управление клубом перешло в руки американского бизнесмена, остается получить одобрение от правительства Великобритании.

Окончательное решение должно быть принято в ближайшие часы после консультаций министров со своими коллегами в Европейской комиссии.

Отметим, что дедлайн закрытия сделки - 31 мая. Если все формальности не будут согласованы, клуб могут дисквалифицировать.

Ранее ТСН Проспорт писал, что украинскую рефери, которую оккупанты держали в тюрьме в Новой Каховке, удалось эвакуировать.

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