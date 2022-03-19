Английский клуб пожертвует Украине весь доход от продажи билетов на матч против команды российского олигарха

Английский клуб пожертвует Украине весь доход от продажи билетов на матч против команды российского олигарха

Представитель Чемпионшипа "Мидлсбро" решил провести мощную акцию в поддержку Украины.

Английский футбольный клуб "Мидлсбро", выступающий во втором по престижности дивизионе страны, поддержал Украину на фоне полномасштабного вторжения России.

Команда из одноименного города на официальном сайте сообщила, что все деньги, вырученные от продажи билетов на матч 1/4 финала Кубка Англии против "Челси", передаст на помощь Украине.

"От имени жителей Мидлсбро и Тиссайда футбольный клуб "Мидлсбро" передаст свою часть выручки от матча шестого раунда Кубка Англии против "Челси" на гуманитарную помощь Украине. Член парламента из клуба Энди Макдональд поможет с должным усердием обеспечить лучшую доставку и максимальный эффект", - говорится в заявлении клуба.

Поединок "Мидлсбро" - "Челси" состоится сегодня, 19 марта, на стадионе "Риверсайд", вмещающем около 35 тысяч зрителей. Начало встречи - в 19:15 по киевскому времени.

Напомним, владельцем "Челси" является российский миллиардер Роман Абрамович. Из-за развязанной РФ войны против Украины британское правительство ввело персональные санкции против Абрамовича.

Все активы российского олигарха "заморозили". Теперь он лишен возможности продать лондонский клуб, что пытался сделать ранее. Кроме того, попадание Абрамовича в санкционный список означает серьезные последствия для "Челси".

Отметим, что английская Премьер-лига уже отстранила Абрамович от управления "Челси". Также сотрудничество с "синими" приостановил один из основных спонсоров.

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