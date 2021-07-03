Английский полузащитник Сака может не выйти на матч против сборной Украины

Английский полузащитник Сака может не выйти на матч против сборной Украины

Футболист получил травму.

Левый полузащитник сборной Англии Букайо Сака может не выйти на матч против сборной Украины в четвертьфинале Евро-2020.

Об этом сообщает издание euro2020.football.ua.

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Отмечается, что 19-летний представитель лондонского "Арсенала" во время предматчевой тренировки получил травму. К слову, Сака провел на Чемпионате Европы две игры — против Чехии и Германии. Он согрел около 150 минут.

Особых проблем с выбором футболиста для стартового состава у тренерского штаба английской сборной, несмотря выбытия Сака нет. На Евро-2020 полноценного шанса все еще не получал новичок "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо.

Как сообщалось, сборная Украины обыграла национальную команду Швеции в дополнительное время в матче 1/8 финала Евро-2020 и вышла в четвертьфинал турнира. Основное время встречи на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго завершился со счетом 1:1. В овертайме победу нашей команде принес Артем Довбик.

Сборная уже в субботу, 3 июля, сыграет против Англии в четвертьфинале Евро-2020. Начало футбольного матча в 22:00.

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