Английский полузащитник Сака может не выйти на матч против сборной Украины

Футболист получил травму.
Левый полузащитник сборной Англии Букайо Сака может не выйти на матч против сборной Украины в четвертьфинале Евро-2020.
Об этом сообщает издание euro2020.football.ua.
Отмечается, что 19-летний представитель лондонского "Арсенала" во время предматчевой тренировки получил травму. К слову, Сака провел на Чемпионате Европы две игры — против Чехии и Германии. Он согрел около 150 минут.
Особых проблем с выбором футболиста для стартового состава у тренерского штаба английской сборной, несмотря выбытия Сака нет. На Евро-2020 полноценного шанса все еще не получал новичок "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо.
Как сообщалось, сборная Украины обыграла национальную команду Швеции в дополнительное время в матче 1/8 финала Евро-2020 и вышла в четвертьфинал турнира. Основное время встречи на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго завершился со счетом 1:1. В овертайме победу нашей команде принес Артем Довбик.
Сборная уже в субботу, 3 июля, сыграет против Англии в четвертьфинале Евро-2020. Начало футбольного матча в 22:00.