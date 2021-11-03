Английского фаната бросили в тюрьму за расистские оскорбления футболистов после финала Евро-2020

Английского фаната бросили в тюрьму за расистские оскорбления футболистов после финала Евро-2020

Болельщик в Сети обзывал темнокожих игроков "Трех львов", не забивших пенальти в ворота Италии.

Футбольный болельщик Джонатан Бест был приговорен к десяти неделям тюрьмы из-за расистских оскорблений в адрес темнокожих футболистов сборной Англии после финального матча Евро-2020, в которому команда Гарета Саутгейта уступила Италии в серии пенальти.

После завершения решающего поединка континентального первенства 52-летний Бест опубликовал короткое видео в Facebook, где начал на расовой почве оскорблять темнокожих футболистов Англии, не забивших свои удары с 11-метровой отметки: Маркуса Рашфорда, Джейдона Санчо и Букайо Сака.

В полицию попало это видео, после чего против фаната было открыто дело. В итоге болельщика привлекли к ответственности. Во время судебного заседания Бест признал свою вину и получил 10 недель заключения.

Обыграв в серии пенальти англичан, сборная Италии во второй раз в истории стала чемпионом Европы. Ранее "Скуадра Адзурра" выигрывала турнир в 1968 году и дважды уступала в финалах (2000, 2012).

Для Англии это был первый финал чемпионатов Европы. Ранее она дважды останавливалась на стадии полуфинала (1968, 1996). Команда "Трех львов" никогда не выигрывала континентальное первенство.

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