Ангола – Украина: где смотреть и ставки букмекеров на матч чемпионата мира-2024 по футзалу

Второй поединок "сине-желтых" на Мундиале состоится в среду, 18 сентября.
В среду, 18 сентября, сборная Украины в матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2024 по футзалу встретится с национальной командой Анголы.
Поединок состоится в Ташкенте, столице Узбекистана. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.
На ЧМ-2024 по футзалу подопечные Александра Косенко выступают в группе С. В первом туре Украина разгромно уступила Аргентине (1:7), а Ангола проиграла Афганистану (4:6).
Где смотреть матч Ангола – Украина
Матч Ангола – Украина в прямом эфире можно посмотреть на местных телеканалах Суспильного, а также телеканале, сайте и YouTube-канале Суспильне Спорт.
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Прогнозы букмекеров на матч Ангола – Украина
Абсолютным фаворитом грядущего поединка букмекеры считают сборную Украины. На победу "сине-желтых" можно поставить с коэффициентом 1,12. Ничья – 10,50. Выигрыш Анголы – 12,00.
Отметим, что матчи заключительного тура в этом квартете состоятся в субботу, 21 сентября: Украина сыграет против Афганистана, а Аргентина сразится с Анголой.
В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре из шести сборных, которые займут третьи места в своих квартетах.
Напомним, сборная Украины в шестой раз в истории сыграет на футзальном ЧМ. Лучший результат "сине-желтых" – четвертое место на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году.
На Мундиалях 2004-го и 2008-го годов украинская сборная останавливалась во 2-м групповом раунде (топ-8), в 2012-м – дошла до четвертьфинала, а в 2016-м – вылетела в 1/8 финала.
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