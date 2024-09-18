Ангола – Украина: онлайн-видеотрансляция матча чемпионата мира-2024 по футзалу

Поединок состоится 18 сентября, в 15:30 по киевскому времени.

В среду, 18 сентября, сборная Украины в матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2024 по футзалу сразится с национальной командой Анголы.

Поединок состоится в Ташкенте, столице Узбекистана. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

На нынешнем Мундиале подопечные Александра Косенко выступают в группе С. В первом туре Украина разгромно уступила Аргентине (1:7), а Ангола проиграла Афганистану (4:6).

В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре из шести сборных, которые займут третьи места в своих квартетах.

Вашему вниманию онлайн-видеотрансляция матча Ангола – Украина.

Сборная Украины в шестой раз в истории принимает участие в футзальном ЧМ. Лучший результат "сине-желтых" – четвертое место на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году.

На Мундиалях 2004-го и 2008-го годов украинская сборная останавливалась во 2-м групповом раунде (топ-8), в 2012-м – дошла до четвертьфинала, а в 2016-м – вылетела в 1/8 финала.

Читайте также:

Ангола – Украина: где смотреть и ставки букмекеров на матч чемпионата мира-2024 по футзалу

Сборная Украины по футзалу разбила действующих чемпионов Европы и мира в товарищеском матче (видео)

Сборная Украины по футзалу узнала соперников в отборе к Евро-2026